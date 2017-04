MILAN, MIRABELLI: "BACCA PARTE DEL NOSTRO FUTURO"

23 aprile 2017

Ai microfoni di Premium Sport il nuovo ds del Milan Mirabelli ha parlato delle strategie di mercato del club rossonero: "Sono importanti sia il rinnovo di Donnarumma sia quello di Montella: vogliamo che Gigio faccia la storia di questo club e con il mister stiamo condividendo tutto, non vedo problemi. Mercato? Sappiamo di avere una squadra giovane e già forte, ma ora dobbiamo concentrarci su questo finale di stagione perché va centrato l’obiettivo del rientro in Europa. Vogliamo comunque mantenere gran parte di questa rosa anche per il futuro, ma sicuramente cercheremo di migliorare ulteriormente il tasso tecnico. Aubameyang e Keita? La nostra filosofia è ‘meno parole e più fatti’: non abbiamo la bacchetta magica, dobbiamo solo lavorare. Bacca? È uno degli attaccanti più importanti del panorama internazionale e di conseguenza riteniamo possa far parte del nostro progetto".