MILAN: MIRABELLI "AUBAMEYANG NEL DESTINO, IN LISTA ANCHE KALINIC E D.COSTA"

9 agosto 2017

"Aubameyang è nel mio destino: è stato il primo giocatore che sono andato a vedere dal vivo, il mio primo viaggio fu proprio per lui - ha detto - Sul nuovo attaccante ci stiamo lavorando e non possiamo sbagliare: anche Kalinic e Diego Costa sono nella nostra lista. L'attaccante ci vuole ma non possiamo sbagliare". Lo ha detto il ds del Milan Massimiliano Mirabelli in un'intervista a 'Qs'.