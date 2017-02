MILAN, MIRABELLI A BERGAMO PER KESSIÈ

18 febbraio 2017

Il Milan si muove per Franck Kessié. Secondo TuttoMercatoWeb il futuro direttore sportivo dei rossoneri, Massimiliano Mirabelli, è a Bergamo per Atalanta-Crotone e nel mirino ci sarebbe proprio il centrocampista ivoriano, per il quale si sono già mosse anche la Roma e alcune big di Premier. Mirabelli terrà d'occhio anche Andrea Conti e il Papu Gomez.