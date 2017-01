MILAN, MIGUEL VELOSO IN ROSSONERO SE HERNANES VA AL GENOA

29 gennaio 2017

In attesa di sciogliere il nodo Ocampos, il Milan starebbe per chiudere per Miguel Veloso, mediano del Genoa. Il portoghese in rossonero è legato però a Hernanes. Se il Genoa acquisirà il brasiliano della Juventus, la società rossoblu darà il via libera al passaggio dell'ex Sporting Lisbona al Milan.