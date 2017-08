MILAN, MENDES AL LAVORO PER DIEGO COSTA

5 agosto 2017

Nella lunga rincorsa all'ultimo tassello di un mercato fin qui sontuoso, il Milan cerca una sponda importante in Jorge Mendes e prova ad aggrapparsi al famoso agente per strappare il sì a Diego Costa. L'attaccante del Chelsea, in rotta con Antonio Conte e ufficialmente in uscita - anche se i Blues chiedono ancora una cifra probabilmente troppo alta, circa 60 milioni -, resta in cima ai pensieri dei rossoneri con tutta la dirigenza e Montella convinti che possa essere l'uomo giusto per il definitivo salto di qualità. Diego Costa continua però a insistere per tornare all'Atletico Madrid dove, però, non potrà far tappa prima di gennaio a causa del blocco del mercato imposto ai Colchoneros. Di qui la necessità dell'intervento di Mendes, chiamato a convincere il giocatore a scegliere il Milan evitando di fermarsi per sei mesi proprio nell'anno dei Mondiali. La trattativa resta aperta e difficile e per questo in via Aldo Rossi continuano a vagliare tutte le possibilità offerte dal mercato con Fassone che, come ripetuto più volte, non esclude nessun obiettivo, da Kalinic a Belotti - per i quali ci sarebbe però da sciogliere nuovamente il nodo fideiussioni -, fino a Ibrahimovic (legato probabilmente all'eventuale arrivo del centravanti della Fiorentina), Falcao e Aubameyang.