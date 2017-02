MILAN, MAIORINO: "NESSUN PROBLEMA BACCA"

8 febbraio 2017

Il direttore sportivo del Milan, Rocco Maiorino, ha fatto chiarezza su Bacca. "È un giocatore che vive per il gol e se non riesce a segnare può capitare che si innervosisca un pochino. Ma non lo vedo in crisi: è un giocatore orgoglioso e sono sicuro che tornerà a segnare come era abituato a fare", ha detto a Premium Sport.