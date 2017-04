MILAN, MAIORINO BLINDA DONNARUMMA

2 aprile 2017

Il ds del Milan, Rocco Maiorino, ha fatto il punto su Donnarumma. "La gara in Nazionale ha aumentato il valore di Donnarumma? Il giocatore ha già un grandissimo valore, è una realtà non è più una sorpresa. Per il bene del Milan è giusto pensare in un rinnovo in modo che possa restare al Milan per molti anni", ha detto a Premium Sport.