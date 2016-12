MILAN, LUIZ ADRIANO VERSO MOSCA: "SONO SOLDI BUTTATI"

21 dicembre 2016

Non usa mezzi termini l'agente Dimitrij Seljuk: "Non credo che una trattativa di mercato così stupida possa andare a buon fine - ha spiegato a Championat.com - solo un idiota potrebbe comprare Luiz Adriano dal Milan. Oppure una persona corrotta. Lo conosco da molto tempo, c’è un motivo se il suo ex club lo ha venduto per soli 8 milioni di euro".