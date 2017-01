MILAN, LAPADULA PIACE AL MARSIGLIA

28 gennaio 2017

Secondo quanto riporta il quotidiano francese L'Equipe, in occasione dei colloqui avuti per definire il passaggio di Ocampos in rossonero, il Milan avrebbe ricevuto una manifestazione d'interesse del Marsiglia per Gianluca Lapadula. Il giocatore piace ai transalpini, ma il club di Via Aldo Rossi lo valuta 20 milioni. L'ex Pescara vorrebbe rimanere in rossonero.