MILAN, LA SPAL PENSA A LOCATELLI E PLIZZARI

17 maggio 2017

La neopromossa Spal è al lavoro per costruire la squadra di Serie A. Secondo Il Resto del Carlino ci sono due nomi che ingolosiscono la dirigenza ferrarese: Manuel Locatelli e Alessandro Plizzari: il centrocampista del Milan ha avuto meno spazio nell'ultima parte di stagione mentre il giovanissimo portiere classe 2000 (che attualmetne fa il terzo dietro Donnarumma e Storari) potrebbe essere l'alternativa nel caso in cui la Spal non riuscisse a trattenere Meret (di proprietà dell'Udinese). Spal e Milan devono incontrarsi per discutere di Zigoni che ha giocato in Emilia questa stagione.