MILAN, L'ULTIMA IDEA È DANI CEBALLOS

5 giugno 2018

Il Milan continua a sondare il terreno per i possibili colpi di mercato in attesa di capire le decisioni dell'Uefa. Nel caso in cui dovesse essere confermata la partecipazione all'Europa League, i rossoneri sono pronti a dare la caccia a Dani Ceballos, centrocampista centrale del Real Madrid. Il 21enne spagnolo è in uscita dal club campione d'Europa nonostante un contratto fino al 2023.