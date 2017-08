Milan, l'infortunio di Biglia riapre la pista Badelj

12 agosto 2017

L'infortunio di Biglia sta complicando i piani di Montella. L'argentino sarebbe un giocatore chiave nel nuovo Milan , ma lo stop di un mese rischia di rallentare il progetto di ricostruzione. In realtà Biglia non è immune da problemi fisici e il timore è che anche durante la stagione possa ripresentarsi il pericolo di uno stop. Per questo Fassone e Mirabelli stanno pensando di trovargli un sostituto pronto all'uso. Che risponde al nome di Milan Badelj .

Al momento le uniche alternative al ruolo di Biglia (che sarebbe a rischio anche la gara di campionato contro la sua ex Lazio) sono Montolivo, non certo amato dai tifosi rossoneri, e un Locatelli troppo discontinuo per puntare con forza su di lui. Così è tornato alla ribalta Badelj, già da tempo nel mirino del Milan. Sarebbe un'operazione utile e a basso costo visto che la Fiorentina lo valuta 8 milioni di euro, ma, essendo in scadenza nel 2018, potrebbe scendere di prezzo. Non escludendo che possa rientrare nel pacchetto Kalinic. Cessione di Bacca permettendo, perché i soldi portati dal colombiano sono fondamentali in questa fase di mercato dopo le spese pazze di inizio estate.