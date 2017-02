MILAN, KRAMER OSSERVATO SPECIALE

18 febbraio 2017

Il viaggio in Germania di Massimiliano Mirabelli ha convinto ancora di più il futuro ds rossonero su quali debbano essere gli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione. Presente al match di Europa League tra Borussia Monchengladbach e Fiorentina, vinto dai viola con una magia di Bernardeschi (anche lui nel mirino del nuovo Milan cinese), Mirabelli ha visionato Mahmoud Dahoud, che però sembra vicino al Borussia Dortmund, ma soprattutto Cristoph Kramer, che viene apprezzato per la sua solidità fisica. L'ex Leverkusen è stato cercato in passato anche dal Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.