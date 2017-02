MILAN, KESSIE E INSIGNE SOGNI ESTIVI

9 febbraio 2017

Secondo quanto riporta Tuttosport, il futuro Milan cinese avrebbe obiettivi di mercato molto ambiziosi. I nomi in cima alla lista del direttore sportivo Mirabelli sono quelli di Franck Kessie, centrocampista dell'Atalanta su cui la Roma è in netto vantaggio, e Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli.