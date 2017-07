MILAN, KALINIC SEMPRE PIÙ VICINO

22 luglio 2017

Fali Ramadani, intermediario tra Milan e Fiorentina per la trattativa Kalinic, è atteso a Milano nella tarda serata di domenica o al più tardi lunedì. Col suo ritorno in Italia, il Milan accelererà per chiudere la trattativa per l'attaccante croato della Fiorentina, che dovrebbe essere a disposizione di Montella al ritorno del Milan dalla Cina.