MILAN: KALINIC E... KEITA

20 agosto 2017

Prima Nikola Kalinic, poi Keita Baldé Diao. Il mercato del Milan non è finito e riserva ancora colpi importanti. Per l'attaccante croato, in pratica, si attende solo l'annucio. Lex viola è atteso entro lunedì a Milano per svolgere le visite mediche e firmare in seguito il contratto con i rossoneri, che lo acquisteranno con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro. Ma non basta. Perché l'intenzione del Milan è di regalare un altro giocatore importante all'attacco di Montella. E il nome è quello di Keita, per il quale il Diavolo aveva già presentato l'offerta più importante alla Lazio, come svelato da Lotito.