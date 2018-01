MILAN, IPOTESI WOLVERHAMPTON PER ANDRE' SILVA

10 gennaio 2018

Nonostante le rassicurazioni del Milan, Andrè Silva a gennaio potrebbe partire. Dall'Inghilterra, infatti, arriva la clamorosa ipotesi secondo cui l'attaccante portoghese potrebbe finire in Championship, la seconda divisione: Il Wilverhampton, saldamente in testa alla classifica, sarebbe interessato all'ex Porto. Secondo il Mirror, il club inglese avrebbe fatto molti affari con Jorge Mendes, procuratore di Silva, da quando sono arrivati i proprietari cinesi. In ogni caso sembra difficile che l'affare si possa concludere a gennaio. Eventualmente se ne potrebbe riparlare a giugno anche se l'investimento da 38 milioni fatto in estate obbliga il Milan a cercare di valorizzare il giocatore.