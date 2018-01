MILAN: IPOTESI RAFINHA DAL BARCELLONA

4 gennaio 2018

Rafinha al Milan, non solo una suggestione di mercato ma una vera e propria opportunità per il club rossonero che potrebbe avere, dal Barcellona, il centrocampista brasiliano in prestito. Rafinha ha chiesto al club catalano la cessione pur di giocare di più e il blaugrana per i rossoneri a questo punto sembra diventato una prima scelta. Novità sono attese sin dai prossimi giorni.