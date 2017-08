MILAN, IPOTESI JANKTO

30 agosto 2017

Nell'entusiasmante mercato del Milan potrebbe esserci spazio per un colpo di coda last-minute, soprattutto nel caso i rossoneri dovessero cedere qualche elemento in esubero. Come riporta Sportitalia, ai rossoneri sarebbe stato proposto Jakub Jankto, esterno dell'Udinese che ha ben figurato nella scorsa stagione.