MILAN, IPOTESI DIEGO COSTA IN PRESTITO

3 agosto 2017

Novità sulla strada che porterebbe Diego Costa al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di una punta e il brasiliano naturalizzato spagnolo è nella lista dei candidati con i vari Kalinic, Belotti, Aubameyang e Ibrahimovic, le cui azioni salgono e scendono in base ai giorni e agli interessi di chi li gestisce. Adesso, però, Mirabelli e Fassone avrebbero fatto un passo avanti, chiedendo al Chelsea di avere Diego Costa in prestito oneroso per un anno.