MILAN, INCONTRO PER KESSIÉ

3 maggio 2017

La trattativa per Franck Kessié tra Milan e Atalanta è sempre più avanzata. L'amministratore delegato rossonero Marco Fassone ed il presidente dei bergamaschi Percassi si sono incontrati in centro a Milano per provare a trovare un'intesa sul costo del cartellino dell'ivoriano, tentando così di anticipare la Roma. Il Milan ha già l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale a quasi 2 mln di euro a stagione.