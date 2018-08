MILAN, INCONTRO IN CORSO TRA LEONARDO E L'AGENTE RODRIGUEZ

27/08/2018

Cessione in vista, e un po' a sorpresa, per Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, per il quale c'erano già stati sondaggi da parte di Borussia Dortmund e Arsenal, è in questi minuti a Casa Milan insieme al suo agente Gianluca Di Domenico per un vertice con Leonardo e Maldini. Sullo sfondo potrebbe e dovrebbe esserci il Psg, a caccia di un esterno sinistro di difesa. La valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni.