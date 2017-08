MILAN-IMMOBILE, ARRIVANO SMENTITE

8 agosto 2017

Arrivano smentite, bilaterali, alla nostra indiscrezione sul sondaggio del Milan per Immobile. Detto che non si era parlato di trattativa avviata ma semplicemente di un sondaggio, sia Lotito che Fassone, sia pure informalmente, hanno fatto sapere che non c'è niente in ballo. L'operazione, da subito annunciata come molto complicata, non poteva comunque essere imbastita in questi giorni data l'imminenza della finale di Supercoppa tra Juve e, appunto, Lazio. In ogni caso se ne sarebbe parlato da settimana prossima.