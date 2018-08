MILAN, IL PUNTO SU HALILOVIC

24/08/2018

Non è ancora sbocciato l'amore tra il Milan e Alen Halilovic. Arrivato a parametro zero, il croato non ha lasciato il segno nel pre-campionato rossonero, motivo per il quale la dirigenza starebbe valutando le offerte di mercato. Sondaggi, fin qui, di Espanyol e Girona, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Gattuso sarebbe intenzionato a bloccare la cessione dell'ex Las Palmas per avere più alternative a centrocampo. Il probabile addio, in prestito, potrebbe però arrivare a gennaio nel caso in cui le prestazioni non dovessero soddisfare il tecnico calabrese.