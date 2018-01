MILAN: IL BOCA INSISTE PER GOMEZ

9 gennaio 2018

Il Boca Juniors continua a battere la pista Gustavo Gomez, il difensore paraguaiano in uscita dal Milan. "Le trattative sono ancora aperte - ha detto in conferenza stampa il presidente Daniel Angelici - Stiamo lavorando per cercare di incorporarlo nella rosa. Non è facile, ma spero di poterlo presentare nella prossima conferenza".