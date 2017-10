MILAN, IDEA UPAMECANO

29 ottobre 2017

Gli osservatori del Milan in Germania sono rimasti impressionati dalle prestazioni di Dayot Upamecano. Il difensore centrale del Lipsia è passato a gennaio dal Salisburgo per 10 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2021, ma diverse grandi squadre europee sono su di lui. Tra queste, c'è il Manchester United che è pronto a fare follie già a gennaio per il francoguinenano.