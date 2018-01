MILAN, IDEA BAILEY PER GIUGNO

14 gennaio 2018

Il Grand Tour di Mirabelli in Germania ha dato i suoi frutti: molti gli appunti presi da ds del Milan durante il soggiorno tedesco e tra i primi della lista c'è quello di Leon Bailey, esterno classe '97 del Bayer Leverkusen. Il giamaicano ha colpito il dirigente milanista nella gara persa contro il Bayern Monaco e diventa un vero obiettivo per la prossima estate. Il prezzo non è inferiore ai 25 milioni e c'è da fare i conti con la concorrenza del Chelsea.