MILAN, HALILOVIC PUO' GIA' SALUTARE: LO ASPETTA LA LIGA

22/08/2018

Potrebbe durare pochissimo l’esperienza al Milan di Alen Halilovic, trequartista giunto in rossonero a giugno a parametro zero. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il calciatore vorrebbe già dire addio per trovare un club pronto ad assicurargli un posto da titolare. In Liga sia l’Espanyol che il Girona sarebbero pronte ad accoglierlo.