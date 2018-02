MILAN, GUSTAVO GOMEZ VICINO AL BOCA

2 febbraio 2018

Si riapre la trattativa per la cessione di Gustavo Gomez dal Milan al Boca Juniors. Nonostante il centrale difensivo sia ancora inserito nella lista Uefa per l'Europa League, il club rossonero ha riaperto il dialogo con gli argentini per la cessione. Secondo quanto riporta calciomercato.com il Boca potrebbe soddisfare le richieste del Milan offrendo 7 milioni per l'80% del cartellino, con il restante 20% valido per la futura rivendita a favore dei rossoneri.