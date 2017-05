Milan, Guardiola elogia Donnarumma: "Ha enormi qualità"

15 maggio 2017

In Inghilterra sono sicuri: Raiola ha deciso di portare Gigio Donnarumma in Premier League già dalla prossima stagione. Solo un'ipotesi, ma che ha incendiato i media britannici con le pretendenti al portiere del Milan che aumentano di giorno in giorno. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Pep Guardiola : "Donnarumma è un portiere top, ha grandissime qualità per avere solo 18 anni". Dopo lo United, anche il City segue Gigio.

Il rinnovo contrattuale con il Milan che tarda ad arrivare sta alimentando le speranze di club di mezza Europa di poter mettere le mani su Gianluigi Donnarumma, il vero gioiello in casa rossonera. La trattativa con l'esigente Mino Raiola non è ancora ufficialmente iniziata e in questa fase di stallo diverse società stanno provando ad inserirsi per capire la fattibiltà di un'operazione di lusso. In Inghilterra però sono convinti che la volontà del potente agente del portiere sia quella di far sbarcare Gigio in Premier League, più precisamente a Manchester.



Secondo il Sun sarebbe stato lo stesso Donnarumma a confidare ad alcuni amici il suo futuro nel calcio inglese con lo United interessato all'acquisto. Ma stimolato a tal proposito anche il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, non ha lesinato parole dolci al portiere rossonero: "E' un portiere al top e ha delle qualità enormi per avere solo 18 anni" ha commentato il catalano in conferenza stampa. Tanto è bastato a far partire una sorta di derby di mercato Oltremanica. Con De Gea in partenza sponda United e un Claudio Bravo deludente su quella City, non è nemmeno difficile capire il perché.