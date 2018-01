MILAN, GRANDE OBIETTIVO A CENTROCAMPO: DEMBELE'

1 gennaio 2018

Il Milan, deluso da Biglia, cerca un grande colpo a centrocampo. Piace molto Moussa Dembelé, classe '87 del Tottenham. Il belga ha corsa, muscoli e piedi buoni per impostare, ma quest'anno, anche a causa di un infortunio a una caviglia, ha trovato meno continuità rispetto agli anni passati, quando era un inamovibile di Pochettino. Con il contratto in scadenza nel 2019, è possibile pensare di formulare un'offerta in grado di convincere gli Spurs a cedere il calciatore.