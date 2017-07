Milan, grande chance per Cutrone: titolare in Europa League

25 luglio 2017

In Romania, dunque, il Milan degli acquisti stellari potrebbe cominciare l'avventura in Europa con un bomber cresciuto nelle giovanili rossonere. Uno scenario curioso, ma molto verosimile. Nelle amichevoli del resto Cutrone ha ben impressionato, mostrando un'ottima condizione. Sulla carta André Silva ha più esperienza di Patrick (10 presenze in Champions e 5 gol in Europa), ma Montella potrebbe decidere di sfruttare al massimo lo stato di grazia e l'entusiasmo del 19enne. L'impressione è che le indicazioni arrivate dalla gara col Bayern abbiano soddisfatto il tecnico rossonero, che contro la squadra di Mangia potrebbe schierare lo stesso 4-3-3. In difesa, davanti a Donnarumma, dovrebbero giocare Abate, Zapata, Musacchio e Rodriguez. In mezzo al campo spazio a Kessie, Montolivo e Bonaventura. In attacco infine il ruolo di prima punta dovrebbe toccare proprio a Cutrone, affiancato da Borini e Niang.