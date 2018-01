MILAN: GOMEZ, PALETTA E MAURI CON LA VALIGIA PRONTA

2 gennaio 2018

Con l'inizio del mese di gennaio il Milan si butterà a capofitto sul mercato non certo per bissare le grandi manovre estive ma per cercare di sfoltire una rosa ormai troppo lunga. Secondo il Corriere della Sera Gattuso necessita di una squadra molto più snella nonostante gli impegni di Europa League e la dirigenza è già operativa per accontentarlo. Gli esuberi di cui si parla sono Gustavo Gomez, Paletta e José Mauri, tutti ormai ai margini del progetto rossonero.