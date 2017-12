MILAN, GATTUSO ORA RISCHIA

24 dicembre 2017

Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la panchina di Rino Gattuso è in bilico. A nulla infatti è servito il ritiro imposto dalla società dopo il tremendo 3-0 di Verona e la posizione del tecnico del Milan, dopo 4 punti in 4 gare, adesso sembra già in bilico. Se il derby di Coppa Italia e la gara contro la Fiorentina non dovessero dare i risultati sperati, Ringhio potrebbe essere sollevato dall'incarico.