MILAN, GATTUSO: "NON VOLEVAMO VENDERE ANDRÉ SILVA"

24/08/2018

Nel corso della conferenza stampa pre-Napoli, Rino Gattuso ha avuto modo di parlare di André Silva: "Mi tolgo un sassolino: è andato via e alla prima partita ha fatto tre gol, ma io, noi, non volevamo mandare via André Silva. Per noi era un giocatore importante, per l'età e le qualità tecniche, ma se poi è il giocatore che vuole andarsene...".