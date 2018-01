MILAN, GATTUSO: "MERCATO? NON CHIEDO NESSUNO"

5 gennaio 2018

Gennaro Gattuso ha chiuso le porte al mercato di gennaio. "La società sa che i giocatori che abbiamo vanno bene, siamo a posto così. Il mio mercato è ottenre il massimo da quelli che ho. Il mio regalo è non perdere giocatori per strada per infortunio. Do fiducia a quelli che ho", ha detto l'allenatore del Milan.