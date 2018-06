MILAN, GATTUSO: "ARRIVERA' UN BIG A CENTROCAMPO"

14/06/2018

"Mosse sul mercato? Non è un segreto. Sicuramente noi faremo un giocatore importante a centrocampo, dobbiamo fare qualcosa, se c'è la possibilità, in avanti e dobbiamo dare un'alternativa a Suso. Se vogliamo giocare con il 4-3-3 a sinistra abbiamo Calhanoglu e Borini, mentre Suso non ha la coppia". Così Rino Gattuso ai microfoni di 'Premium Sport'.