MILAN, GALLIANI: "DEULOFEU? OFFERTO PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO"

19 gennaio 2017

Adriano Galliani ha svelato l'offerta del Milan all'Everton per Gerard Deulofeu. “Abbiamo fatto una nuova offerta all’Everton per Deulofeu: prestito oneroso con diritto di riscatto. Abbiamo fatto un passo in avanti, speriamo che la nostra nuova proposta venga accettata. Ho inviato poco una mail con questa ultima e definitiva offerta. Ora attendiamo la risposta dell’Everton”, ha detto l'ad rossonero.