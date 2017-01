MILAN, FRENATA OCAMPOS

28 gennaio 2017

Si complica il passaggio di Lucas Ocampos al Milan. La tanto attesa risposta del Marsiglia non è ancora arrivata e Adriano Galliani, irritato, ha comunicato ai francesi la volontà di non procedere più per l'esterno. Il presidente Jacques-Herni Eyraud doveva dare l'ok al passaggio dell'argentino dal Genoa ai rossoneri, ma ha temporeggiato troppo. Ora si valutano le alternative per sostituire Niang: Lazovic o Musonda.