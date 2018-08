MILAN, FINITO IL SUMMIT TRA LEONARDO E L'AGENTE DI RODRIGUEZ

27/08/2018

Sono ore calde in casa Milan per il futuro di Ricardo Rodriguez. Leonardo e Maldini hanno incontrato nella sede del club meneghino il calciatore svizzero in compagnia del suo agente: il summit è durato circa due ore. E’ molto probabile che si sia discusso di un possibile addio del terzino corteggiato da tempo dal Psg che entro il 31 agosto vorrebbe portare a casa un esterno di difesa da regalare al tecnico Tuchel.