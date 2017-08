MILAN: FASSONE "RAFINHA? NESSUN CONTATTO COL BARCA"

24 agosto 2017

"Su Rafinha non ci sono stati contatti con il Barcellona: se venderemo qualcuno allora potremo intervenire anche in entrata, altrimenti rimarremo così". Cosi' Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, parlando a Premium Sport del mercato rossonero e dell'interesse per il centrocampista brasiliano. Sul caso Niang: "Il certificato l'ho ricevuto anche io, gli auguro di guarire presto, sono stress tipici da giocatore, ma spero lo superi in fretta".