MILAN, FARI PUNTATI SU DEFREL

28 aprile 2017

Fassone e Mirabelli stanno progettando il Milan del futuro e in queste ore hanno incontrato diversi agenti per sondare il terreno su alcune operazioni di mercato. In particolare, secondo quanto riporta TMW, il dg e ds dei rossoneri avrebbero chiesto informazioni su Gregoire Defrel, attaccante-jolly che potrebbe tornare molto utile a Montella.