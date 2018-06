MILAN-FALCAO, IL NODO E' L'INGAGGIO

2 giugno 2018

Il Milan, in attesa della sentenza Uefa sul suo futuro in Europa League, continua a seguire Falcao del Monaco. Ieri il ds Massimiliano Mirabelli era a Bergamo per assistere all'amichevole premondiale Colombia-Egitto. Ma c'è un ostacolo insormontabile per i rossoneri: l'ingaggio di Falcao, che al Monaco (ha ancora due anni di contratto) guadagna 10 milioni di euro all'anno.