MILAN E ROMA, OCCASIONE GHEZZAL

28 marzo 2017

Rachid Ghezzal, fratello di Abdelkader, potrebbe essere una ghiotta occasione a parametro zero per Milan e Roma a giugno. Stando a France Football, i due club italiani da qualche tempo sarebbero sulle tracce del giocatore del Lione, in scadenza di contratto al termine della stagione e fermamente intenzionato a non rinnovare. Ma giallorossi e rossoneri non sono gli unici ad essersi accorti del calciatore. Anche il Monaco avrebbe fiutato l'affare, come l'Atletico Madrid e e il Siviglia.