MILAN, E' FATTA PER OCAMPOS: DOMANI TEST MEDICI

29 gennaio 2017

Genoa e Marsiglia hanno sbloccato l'affaire Ocampos: tra i due club è stato raggiunto un accordo per consentire il passaggio dell'argentino, in prestito ai rossoblù con diritto di riscatto, al Milan con la formula del prestito secco. Domani il giocatore sosterrà dunque le visite mediche per poi aggregarsi ai rossoneri.