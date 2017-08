Milan, è arrivato Kalinic: "Sono felice"

21 agosto 2017

E' iniziata poco prima delle 8 la nuova vita da giocatore del Milan di Nikola Kalinic. L'attaccante croato si è presentato alla clinica "La Madonnina" di Milano per sostenere le visite mediche che faranno da preludio alla firma sul contratto. "Sono felice", le prime parole dell'ex Viola, che arriva in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 25 milioni di euro. Kalinic dovrebbe essere a disposizione già domenica contro il Cagliari.