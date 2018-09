MILAN: DOPO GAZIDIS, ECCO GANDINI

22/09/2018

Si completa l'organigramma del Milan. Dopo Gazidis, che assumerà il ruolo di amministratore delegato a partire dal prossimo 1° dicembre - già ufficializzato il passaggio sia dall'Arsenal che dal Milan -, Umberto Gandini è pronto a tornare in rossonero. Gandini sarebbe infatti in procinto di risolvere il contratto con la Roma per riabbracciare il Milan, sua vecchia squadra. Si occuperà dei rapporti con la Uefa.