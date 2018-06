Milan, Donnarumma resta in bilico: offerta del Chelsea

30/06/2018

Il club di via Aldo Rossi, alle prese con il ricorso al Tas dopo la sentenza Uefa, e in attesa di conoscere quale sarà il finale della trattativa con Commisso per la cessione della maggioranza del club, non ha la minima intenzione di subire il "ricatto" dei club interessati a Donnarumma. Il prezzo non scenderà sotto quota 50 milioni di euro.



Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l'arrivo (non ancora ufficiale) di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues renderebbe in discesa la strada che può portare Donnarumma a Londra. Sul taccuino dei dirigenti del Chelsea, comunque, resta segnato in rosso anche il nome di Alisson Becker. La trattativa con la Roma, però, è complicata perché i giallorossi confidano sul fatto che al brasiliano è interessato (molto) anche il Real Madrid per scatenara un'asta ancor più milionaria una volta terminato il Mondiale.