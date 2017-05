MILAN, DIEGO LOPEZ RESTA ALL'ESPANYOL

12 maggio 2017

Quique Sanchez Flores, tenico dell'Espanyol, ha parlato del futuro Diego Lopez, portiere di proprietà del Milan in prestito ai catalani. "La firma di Diego Lopez per restare qui è qualcosa che do praticamente per certo. Siamo alla stretta finale, possiamo parlare di affare praticamente concluso", ha spiegato, blindando l'estremo difensore.