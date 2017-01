MILAN-DEULOFEU: NO DELL'EVERTON AL PRESTITO SECCO

18 gennaio 2017

Le ultime indiscrezioni che provengono dall'Inghilterra riportano un rallentamento nella trattativa tra l'Everton ed il Milan per portare Gerard Deulofeu in rossonero. Secondo quanto scrive BBC.com, i Toffies avrebbero rifiutato la proposta di prestito secco fatta pervenire dal club di Via Aldo Rossi.